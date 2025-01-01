2020 ISEN Workshop All Season 650b/26" option
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Somewhat upright stack and reachvs category
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
47cm
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
Stack
519mm
532mm
546mm
554mm
583mm
604mm
623mm
643mm
Reach
327mm
341mm
357mm
373mm
380mm
391mm
400mm
414mm
Stack to Reach Ratio
1.59:1
1.56:1
1.53:1
1.49:1
1.53:1
1.54:1
1.56:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
479mm
498mm
510mm
525mm
550mm
569mm
591mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
473mm
491mm
510mm
530mm
553mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
7.2deg
6.3deg
6.3deg
5.4deg
5.9deg
6deg
5.8deg
6.7deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72.3deg
72.3deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
126mm
140mm
140mm
130mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266.5mm
266.5mm
279mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
401.3mm
401.3mm
401.3mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
532.6mm
551.5mm
573.4mm
581.1mm
597mm
606.9mm
621.8mm
641.7mm
Front-Center Horizontal
529.8mm
548.8mm
570.8mm
576.9mm
592.9mm
602.9mm
617.9mm
637.9mm
Wheelbase
931mm
950mm
972mm
991mm
1007mm
1017mm
1032mm
1052mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57mm
57mm
59mm
54.6mm
54.6mm
50.7mm
50.7mm
50.7mm
Wheel Flop
18.1mm
18.1mm
18.7mm
16.6mm
16.6mm
14.8mm
14.8mm
14.8mm
Tire to Pedal Spindle
41.1mm
170 mm cranks
60mm
170 mm cranks
69.4mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
102.9mm
170 mm cranks
117.8mm
170 mm cranks
137.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
650b/26" option Build
47cm
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
643mm
643mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1574mm
1593mm
1640mm
1659mm
1675mm
1685mm
1700mm
1720mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Category TrendEndurance Road
