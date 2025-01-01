2020 Alchemy Bicycles Hyas Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
52
54
56
58
61
Stack
552mm
570mm
592mm
610mm
634mm
Reach
372mm
383mm
388mm
391mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.49:1
1.53:1
1.56:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
538mm
562mm
580mm
595mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
530mm
549mm
563mm
575mm
601mm
Top Tube Slope
9.1deg
5.7deg
5.5deg
5.6deg
6.4deg
Head Tube Angle
71.8deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73.2deg
Seat Tube Angle
74deg
73.8deg
73.5deg
73.2deg
72.8deg
Head Tube Length
135mm
155mm
175mm
195mm
215mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
421mm
421mm
421mm
421mm
421mm
Chainstay Length Horizontal
414.5mm
414.5mm
414.5mm
414.5mm
414.5mm
Front-Center
585mm
600mm
605mm
615mm
630mm
Front-Center Horizontal
575.6mm
585.6mm
595.6mm
615.6mm
615.6mm
Wheelbase
990mm
1000mm
1010mm
1030mm
1030mm
Fork Offset/Rake
44.1mm
39.4mm
42.2mm
53mm
38.8mm
Trail
66.4mm
high
70.1mm
high
63.9mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.1mm
66.6mm
61mm
50.2mm
60.4mm
Wheel Flop
19.7mm
20.6mm
18.3mm
15.1mm
17.5mm
Standover Height
760mm
790mm
815mm
830mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1676mm
1686mm
1696mm
1716mm
1716mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
