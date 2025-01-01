2020 Alchemy Bicycles Atlas Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
52
54
56
58
61
Stack
525mm
550mm
572mm
592mm
612mm
Reach
370mm
383mm
390mm
396mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.44:1
1.47:1
1.49:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
520mm
540mm
560mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
543mm
560mm
575mm
601mm
Top Tube Slope
8.3deg
5.5deg
5.7deg
5.7deg
6.2deg
Head Tube Angle
71.5deg
73deg
73.2deg
73.5deg
73.8deg
Seat Tube Angle
74deg
73.8deg
73.5deg
73.2deg
72.8deg
Head Tube Length
130mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
580mm
580mm
590mm
600mm
620mm
Front-Center Horizontal
556mm
566mm
581mm
591mm
606mm
Wheelbase
965mm
975mm
990mm
1000mm
1015mm
Fork Offset/Rake
32mm
34.6mm
37.7mm
38.7mm
36mm
Trail
79.7mm
high
67.5mm
high
63mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
Mechanical Trail
75.6mm
64.5mm
60.3mm
57.6mm
58.6mm
Wheel Flop
24mm
18.9mm
17.4mm
16.4mm
16.3mm
Standover Height
750mm
770mm
790mm
815mm
830mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1643mm
1653mm
1668mm
1678mm
1693mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://alchemybicycles.com/product/atlas-carbon/