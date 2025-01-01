2021 REEB Cycles ReDikyelous Base
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Steel
- Suspension
- 150mm fork travel
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
Small
Medium
Large
XL
Stack
624.5mm
633.5mm
643mm
652mm
Reach
425mm
445mm
465mm
485mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.42:1
1.38:1
1.34:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
410mm
425mm
440mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
592.5mm
615mm
649.5mm
670mm
Head Tube Angle
65deg
65deg
65deg
65deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
75deg
75deg
74deg
74deg
Head Tube Length
90mm
100mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
52mm
52mm
Bottom Bracket Height
320mm
320mm
320mm
320mm
Chainstay Length
410mm
410mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
406.7mm
406.7mm
416.8mm
416.8mm
Front-Center
742.1mm
767.1mm
781mm
802.9mm
Front-Center Horizontal
740.3mm
765.3mm
779.2mm
801.2mm
Wheelbase
1147mm
1172mm
1196mm
1218mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
551mm
551mm
551mm
551mm
Trail
124.9mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
Mechanical Trail
113.2mm
113.2mm
113.2mm
113.2mm
Wheel Flop
47.8mm
47.8mm
47.8mm
47.8mm
Standover Height
691mm
719mm
734mm
747mm
Tire to Pedal Spindle
200.2mm
170 mm cranks
225.1mm
170 mm cranks
239mm
170 mm cranks
261mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
Base Build
Small
Medium
Large
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1890.9mm
1915.9mm
1939.9mm
1961.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://reebcycles.com/bikes/mountain/redikyelous/