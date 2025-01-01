2023 Author Ronin Original
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
500
520
540
560
580
Stack
562mm
583mm
601mm
617mm
642mm
Reach
374mm
378mm
382mm
390mm
393mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.54:1
1.57:1
1.58:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Seat Tube Length, C-C
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
530mm
545mm
560mm
580mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
515mm
529mm
542mm
560mm
573mm
Top Tube Slope
9deg
9.1deg
8.8deg
8.4deg
8.9deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
69mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
280mm
281mm
281mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.4mm
419.5mm
419.5mm
Front-Center
599.9mm
605.9mm
616.5mm
626.2mm
630.2mm
Front-Center Horizontal
595.8mm
601.8mm
612.6mm
622.5mm
626.5mm
Wheelbase
1015mm
1021mm
1032mm
1042mm
1046mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
75.9mm
high
72.6mm
high
72.6mm
high
69.3mm
high
66.1mm
high
Mechanical Trail
71.5mm
68.6mm
68.6mm
65.7mm
62.9mm
Wheel Flop
23.9mm
22.3mm
22.3mm
20.9mm
19.4mm
Tire to Pedal Spindle
80.9mm
170 mm cranks
86.9mm
170 mm cranks
97.5mm
170 mm cranks
107.2mm
170 mm cranks
111.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Original Build
500
520
540
560
580
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1713mm
1719mm
1730mm
1740mm
1744mm
Published Sizing Recommendations
Height
160 cm
to170 cm
168 cm
to178 cm
176 cm
to188 cm
186 cm
to195 cm
193 cm
to205 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://en.author.eu/author-ronin-2023-ua42951802#!technicka-specifikace