2025 Cinelli King Zydeco 2
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
531mm
549mm
563mm
579mm
600mm
Reach
362mm
377mm
388mm
397mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.46:1
1.45:1
1.46:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
451mm
461mm
469mm
479mm
497mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
11.3deg
11.9deg
12.3deg
12.7deg
12.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
125mm
140mm
155mm
175mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
590mm
601mm
612mm
621mm
636mm
Front-Center Horizontal
584.7mm
596.7mm
607.7mm
617.7mm
629.7mm
Wheelbase
1009mm
1021mm
1032mm
1042mm
1054mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
69.1mm
high
65.9mm
high
62.6mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.2mm
62.3mm
59.4mm
56.5mm
53.6mm
Wheel Flop
21.8mm
20.3mm
18.8mm
17.5mm
16.1mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
2 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1711mm
1723mm
1734mm
1744mm
1756mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cinelli-milano.com/products/king-zydeco-ii-grx-820-2x?variant=49608564670799