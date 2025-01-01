2022 Yeti Cycles SB130 Lunch Ride
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Suspension
- 160mm fork travel, 137mm rear travel
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
SM
MD
LG
XL
Stack
614.3mm
618.3mm
628.4mm
638.5mm
Reach
425.5mm
455.6mm
475.6mm
500.6mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.36:1
1.32:1
1.28:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
410mm
450mm
495mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
572.1mm
603.4mm
626.7mm
655mm
Head Tube Angle
65.1deg
65.1deg
65.1deg
65.1deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
76.6deg
76.6deg
76.5deg
76.4deg
Head Tube Length
95mm
99.2mm
110.2mm
121.2mm
Bottom Bracket Drop
31mm
31.1mm
31.2mm
31.2mm
Bottom Bracket Height
341mm
340.9mm
340.8mm
340.8mm
Chainstay Length Horizontal
433.2mm
433.2mm
433.2mm
433.2mm
Front-Center
745.5mm
777.2mm
801.8mm
831.3mm
Front-Center Horizontal
744.8mm
776.6mm
801.1mm
830.7mm
Wheelbase
1178.1mm
1209.8mm
1234.4mm
1263.9mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
567.1mm
567.1mm
567.1mm
567.1mm
Trail
124.2mm
very high
124.2mm
very high
124.2mm
very high
124.2mm
very high
Mechanical Trail
112.6mm
112.6mm
112.6mm
112.6mm
Wheel Flop
47.4mm
47.4mm
47.4mm
47.4mm
Standover Height
729.3mm
731.5mm
733.7mm
735.8mm
Tire to Pedal Spindle
203.6mm
170 mm cranks
235.3mm
170 mm cranks
259.9mm
170 mm cranks
289.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
171mm
170 mm cranks
170.9mm
170 mm cranks
170.8mm
170 mm cranks
170.8mm
170 mm cranks
Lunch Ride Build
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1922mm
1953.7mm
1978.3mm
2007.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
