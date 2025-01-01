2023 Norco Bicycles Torrent HT A1
Somewhat upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
628mm
628mm
637mm
646mm
Reach
420mm
450mm
480mm
510mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.4:1
1.33:1
1.27:1
Seat Tube Length, Unknown
370mm
395mm
435mm
485mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
76mm
76mm
76mm
76mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
577mm
607mm
639mm
671mm
Top Tube Slope
27.8deg
24.2deg
20.2deg
15.6deg
Head Tube Angle
64deg
64deg
64deg
64deg
Seat Tube Angle
76deg
76deg
76deg
76deg
Head Tube Length
105mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
45mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
325.7mm
295.7mm
295.7mm
295.7mm
Chainstay Length
420mm
420mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
417.6mm
413.3mm
418.3mm
418.3mm
Front-Center
752.8mm
789.3mm
823.1mm
857mm
Front-Center Horizontal
751.4mm
785.8mm
819.7mm
853.7mm
Wheelbase
1169mm
1199mm
1238mm
1272mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
Trail
134.1mm
very high
134.1mm
very high
134.1mm
very high
134.1mm
very high
Mechanical Trail
120.5mm
120.5mm
120.5mm
120.5mm
Wheel Flop
52.8mm
52.8mm
52.8mm
52.8mm
Standover Height
654mm
664mm
679mm
711mm
Tire to Pedal Spindle
212.1mm
170 mm cranks
243.6mm
175 mm cranks
277.4mm
175 mm cranks
311.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
155.7mm
170 mm cranks
120.7mm
175 mm cranks
120.7mm
175 mm cranks
120.7mm
175 mm cranks
A1 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
Tire Outer Diameter
741.4mm
741.4mm
741.4mm
741.4mm
Bike Length with Tires
1910.4mm
1940.4mm
1979.4mm
2013.4mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
Stem Length
50mm
50mm
50mm
50mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.norco.com/bikes/mountain/all-mountain/torrent/2023-torrent-a1-ht/