2025 Santa Cruz Bicycles Bronson High
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 160mm fork travel, 150mm rear travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
XXL
Stack
623mm
632mm
641mm
659mm
668mm
Reach
435mm
460mm
480mm
500mm
525mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.37:1
1.34:1
1.32:1
1.27:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
405mm
430mm
460mm
500mm
Top Tube Length, Actual C-C
527mm
596mm
614mm
637mm
663mm
Top Tube Slope
26deg
23.4deg
21.2deg
19.4deg
15.9deg
Head Tube Angle
64.2deg
64.2deg
64.2deg
64.2deg
64.2deg
Seat Tube Angle
77.6deg
77.9deg
78.2deg
78.3deg
78.4deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
150mm
160mm
Bottom Bracket Drop
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
Bottom Bracket Height
345.5mm
345.5mm
345.5mm
345.5mm
345.5mm
Chainstay Length
437mm
439mm
442mm
445mm
448mm
Chainstay Length Horizontal
436mm
438mm
441.1mm
444.1mm
447.1mm
Front-Center
742mm
801mm
825mm
854mm
883mm
Front-Center Horizontal
773mm
802mm
826mm
855mm
883.9mm
Wheelbase
1209mm
1240mm
1267mm
1299mm
1331mm
Fork Offset/Rake
45.8mm
45.4mm
45.1mm
45.4mm
45.1mm
Trail
130.2mm
very high
130.6mm
very high
130.9mm
very high
130.7mm
very high
131mm
very high
Mechanical Trail
117.3mm
117.6mm
117.9mm
117.6mm
118mm
Wheel Flop
51mm
51.2mm
51.3mm
51.2mm
51.3mm
Standover Height
722mm
723mm
726mm
727mm
731mm
Tire to Pedal Spindle
197.5mm
170 mm cranks
256.5mm
170 mm cranks
280.5mm
170 mm cranks
309.5mm
170 mm cranks
338.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
175.5mm
170 mm cranks
175.5mm
170 mm cranks
175.5mm
170 mm cranks
175.5mm
170 mm cranks
175.5mm
170 mm cranks
High Build
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
Tire Outer Diameter
749mm
749mm
749mm
749mm
749mm
Bike Length with Tires
1958mm
1989mm
2016mm
2048mm
2080mm
Stem Length
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to165 cm
165 cm
to175 cm
175 cm
to185 cm
185 cm
to193 cm
193 cm
to201 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/bronson