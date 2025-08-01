2020 Rocky Mountain Growler 40
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 130mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
613mm
618mm
627mm
636mm
Reach
422mm
445mm
470mm
500mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.39:1
1.33:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
420mm
445mm
480mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
586mm
610mm
638mm
670mm
Head Tube Angle
64deg
64deg
64deg
64deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
75deg
75deg
75deg
75deg
Head Tube Length
95mm
100mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
322mm
322mm
322mm
322mm
Chainstay Length Horizontal
435mm
435mm
435mm
435mm
Front-Center
749mm
775mm
803.9mm
837.8mm
Front-Center Horizontal
747mm
773mm
802mm
836mm
Wheelbase
1182mm
1208mm
1237mm
1271mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
127.2mm
very high
127.2mm
very high
127.2mm
very high
127.2mm
very high
Mechanical Trail
114.3mm
114.3mm
114.3mm
114.3mm
Wheel Flop
50.1mm
50.1mm
50.1mm
50.1mm
Standover Height
780mm
793mm
802mm
815mm
Tire to Pedal Spindle
202mm
170 mm cranks
227.9mm
170 mm cranks
256.8mm
170 mm cranks
290.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
152mm
170 mm cranks
152mm
170 mm cranks
152mm
170 mm cranks
152mm
170 mm cranks
40 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
Bike Length with Tires
1936.1mm
1962.1mm
1991.1mm
2025.1mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 9 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 4 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.bikes.com/en/bikes/growler/2020?tid=72