2022 Masi Bikes CXGR Supremo Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
51
53
56
58
60
Stack
515mm
531mm
547mm
575mm
590mm
618mm
Reach
373mm
375mm
376mm
378mm
393mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.45:1
1.52:1
1.5:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
535mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
530mm
535mm
555mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
4.9deg
4.5deg
3.7deg
4.2deg
3.6deg
4.6deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
130mm
160mm
170mm
200mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
283mm
283mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
426.3mm
426.3mm
426.3mm
426.3mm
426.6mm
426.6mm
Front-Center
580.9mm
581.9mm
583.9mm
599.8mm
619.1mm
629.1mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
577.7mm
579.7mm
595.7mm
615.4mm
625.4mm
Wheelbase
1003mm
1004mm
1006mm
1022mm
1042mm
1052mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.4mm
61.4mm
58.5mm
58.5mm
58.5mm
58.5mm
Wheel Flop
19.5mm
19.5mm
18.1mm
18.1mm
18.1mm
18.1mm
Standover Height
760mm
777mm
797mm
823mm
840mm
861mm
Tire to Pedal Spindle
59.9mm
170 mm cranks
60.9mm
170 mm cranks
60.4mm
172.5 mm cranks
73.8mm
175 mm cranks
93.1mm
175 mm cranks
103.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
106mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
Base Build
49
51
53
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1705mm
1706mm
1708mm
1724mm
1744mm
1754mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to162.5 cm
160 cm
to170 cm
167.5 cm
to175 cm
172.5 cm
to182.5 cm
180 cm
to190 cm
187.5 cm
to195 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://archive.harobikes.com/masi/2020-masi/cxgr-supremo-2020