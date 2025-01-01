2023 Salsa Cycles Rangefinder New
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
XS
SM
Medium
MD
LG
XL
Stack
601.9mm
606.4mm
611mm
611mm
620.1mm
629.3mm
Reach
400.6mm
421.5mm
444.4mm
444.4mm
470.4mm
494.3mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.44:1
1.37:1
1.37:1
1.32:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
—
—
431mm
—
—
—
Seat Tube Length, Effective Unknown
355mm
381mm
—
431mm
470mm
508mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
566.7mm
589mm
—
613.3mm
641.9mm
668.5mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
—
—
613.3mm
—
—
—
Top Tube Slope
—
—
19.3deg
—
—
—
Head Tube Angle
68.6deg
68.6deg
68.5deg
68.6deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.5deg
74.5deg
Head Tube Length
95mm
100mm
105mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
61.9mm
61.9mm
61.8mm
61.7mm
Bottom Bracket Height
315mm
315mm
251.7mm
315.1mm
315.2mm
315.3mm
Chainstay Length
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
439mm
Chainstay Length Horizontal
434.6mm
434.6mm
434.6mm
434.6mm
434.6mm
434.6mm
Front-Center
670.2mm
692.9mm
717.7mm
717.7mm
747.3mm
774.9mm
Front-Center Horizontal
667.3mm
690.1mm
715mm
715mm
744.8mm
772.5mm
Wheelbase
1101.9mm
1124.7mm
1149.6mm
1149.6mm
1179.4mm
1207.1mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
—
—
501mm
—
—
—
Fork Length, Unknown
501mm
501mm
—
501mm
501mm
501mm
Trail
93mm
very high
93mm
very high
68.7mm
high
93mm
very high
93.7mm
very high
93.7mm
very high
Mechanical Trail
86.6mm
86.6mm
63.9mm
86.6mm
87.2mm
87.2mm
Wheel Flop
31.6mm
31.6mm
23.4mm
31.6mm
32mm
32mm
Standover Height
688.6mm
708.3mm
747.2mm
747.2mm
779.1mm
808.7mm
Tire to Pedal Spindle
123.1mm
170 mm cranks
145.8mm
170 mm cranks
234.1mm
170 mm cranks
165.6mm
175 mm cranks
195.3mm
175 mm cranks
222.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
145mm
170 mm cranks
145mm
170 mm cranks
81.7mm
170 mm cranks
140.1mm
175 mm cranks
140.2mm
175 mm cranks
140.3mm
175 mm cranks
New Build
XS
SM
Medium
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6mm
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Width Max
—
—
2.6mm
—
—
—
Tire Outer Diameter
754.1mm
754.1mm
627.2mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
Bike Length with Tires
1856mm
1878.8mm
1776.8mm
1903.7mm
1933.5mm
1961.2mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
780mm
800mm
800mm
800mm
Stem Length
60mm
60mm
35mm
60mm
60mm
60mm
Stem Angle
—
—
0deg
—
—
—
Published Sizing Recommendations
Height
13 ft 1 in
to
13 ft 4 in
to
—
14 ft 5 in
to
15 ft 0 in
to
15 ft 8 in
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.salsacycles.com/bikes/2022_rangefinder_deore_11_29, https://www.salsacycles.com/bikes/2022_rangefinder_advent_x_29