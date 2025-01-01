2024 Soma Fabrications Juice 100mm Sagged
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Steel
- Suspension
- 100mm fork travel, 20% sag
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
SM
MD
LG
XL
Stack
596mm
605mm
615mm
626mm
Reach
414mm
438mm
465mm
493mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.38:1
1.32:1
1.27:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
420mm
460mm
510mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
584mm
610mm
640mm
671mm
Top Tube Slope
23deg
20deg
16.3deg
12.1deg
Head Tube Angle
68.4deg
68.4deg
68.4deg
68.5deg
Seat Tube Angle
74.3deg
74.3deg
74.3deg
74.4deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
61mm
61mm
61mm
61mm
Bottom Bracket Height
311mm
311mm
311mm
311mm
Chainstay Length
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Max
452mm
452mm
452mm
452mm
Chainstay Length Horizontal
432.7mm
432.7mm
432.7mm
432.7mm
Chainstay Length Horizontal Max
447.9mm
447.9mm
447.9mm
447.9mm
Front-Center
685mm
712mm
744mm
776mm
Front-Center Horizontal
684.3mm
712.3mm
742.3mm
775.3mm
Wheelbase
1117mm
1145mm
1175mm
1208mm
Wheelbase Max
1132.1mm
1160.1mm
1190.1mm
1223.1mm
Fork Offset/Rake
54.4mm
54.8mm
53.9mm
55.6mm
Fork Length, Unknown
484mm
484mm
484mm
484mm
Trail
88.8mm
very high
88.4mm
very high
89.3mm
very high
86.8mm
very high
Mechanical Trail
82.6mm
82.2mm
83.1mm
80.8mm
Wheel Flop
30.4mm
30.3mm
30.6mm
29.6mm
Tire to Pedal Spindle
143mm
170 mm cranks
170mm
170 mm cranks
202mm
170 mm cranks
234mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
100mm Sagged Build
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1860.9mm
1888.9mm
1918.9mm
1951.9mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.somafab.com/archives/product/juice29er