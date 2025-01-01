2026 CUBE Bikes Nature One
- Category
- Touring
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
46 cm
50 cm
54 cm
58 cm
62 cm
Stack
595mm
612mm
630mm
645mm
659mm
Reach
405mm
404mm
407mm
418mm
421mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.51:1
1.55:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
480mm
520mm
560mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
570mm
585mm
600mm
615mm
622mm
Top Tube Slope
18.1deg
15.7deg
13.4deg
10.7deg
8.1deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
120mm
140mm
155mm
170mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
311mm
311mm
311mm
311mm
311mm
Chainstay Length
470mm
470mm
470mm
470mm
470mm
Chainstay Length Horizontal
466.2mm
466.2mm
466.2mm
466.2mm
466.2mm
Front-Center
641.7mm
640.7mm
650.6mm
666.6mm
673.5mm
Front-Center Horizontal
638.9mm
637.9mm
647.9mm
663.9mm
670.9mm
Wheelbase
1105mm
1104mm
1114mm
1130mm
1137mm
Fork Offset/Rake
41.9mm
41.4mm
42.2mm
42mm
41.2mm
Trail
87mm
very high
84mm
very high
83.2mm
very high
83.3mm
very high
84.2mm
very high
Mechanical Trail
82mm
79.4mm
78.6mm
78.8mm
79.6mm
Wheel Flop
27.4mm
25.9mm
25.6mm
25.7mm
25.9mm
Standover Height
772mm
805mm
838mm
867mm
897mm
Tire to Pedal Spindle
95.7mm
175 mm cranks
194.7mm
75 mm cranks
104.6mm
175 mm cranks
120.6mm
175 mm cranks
127.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
136mm
175 mm cranks
236mm
75 mm cranks
136mm
175 mm cranks
136mm
175 mm cranks
136mm
175 mm cranks
One Build
46 cm
50 cm
54 cm
58 cm
62 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
742mm
742mm
742mm
742mm
742mm
Bike Length with Tires
1847mm
1846mm
1856mm
1872mm
1879mm
Crank Length
175mm
75mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
90mm
90mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.cube.eu/gr-en/cube-nature-one-black-n-black/860100