2018, v1 Ibis Cycles Inc. Ripmo Frameset
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 160mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
Stack
613mm
620mm
629mm
642mm
Reach
431mm
446mm
471mm
493mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.39:1
1.34:1
1.3:1
Seat Tube Length, C-T
368mm
368mm
418mm
470mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
573mm
603mm
632mm
655mm
Top Tube Slope
26.4deg
26.2deg
21.3deg
17deg
Head Tube Angle
65.9deg
65.9deg
65.9deg
65.9deg
Seat Tube Angle
77deg
76deg
76deg
76deg
Head Tube Length
90mm
100mm
110mm
120mm
Bottom Bracket Drop
33.5mm
33.5mm
33.5mm
33.5mm
Bottom Bracket Height
341mm
341mm
341mm
341mm
Chainstay Length Horizontal
435mm
435mm
435mm
435mm
Front-Center
742.8mm
755.7mm
785.7mm
814.7mm
Front-Center Horizontal
742mm
755mm
785mm
814mm
Wheelbase
1177mm
1190mm
1220mm
1249mm
Fork Offset/Rake
47.3mm
42.6mm
43.5mm
44.6mm
Trail
115.7mm
very high
120.9mm
very high
119.9mm
very high
118.7mm
very high
Mechanical Trail
105.7mm
110.3mm
109.5mm
108.4mm
Wheel Flop
43.1mm
45.1mm
44.7mm
44.3mm
Standover Height
705mm
750mm
750mm
760mm
Tire to Pedal Spindle
198.3mm
170 mm cranks
211.2mm
170 mm cranks
241.2mm
170 mm cranks
270.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
171mm
170 mm cranks
171mm
170 mm cranks
171mm
170 mm cranks
171mm
170 mm cranks
Frameset Build
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
Tire Width Max
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
749mm
749mm
749mm
749mm
Bike Length with Tires
1926mm
1939mm
1969mm
1998mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 4 in
to5 ft 9 in
5 ft 8 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://www.ibiscycles.com/bikes/ripmo