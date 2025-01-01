2022 Repete Verne Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
528mm
547mm
566mm
585mm
604mm
623mm
Reach
363mm
371mm
379mm
387mm
395mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.47:1
1.49:1
1.51:1
1.53:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
456mm
484mm
518mm
544mm
558mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
519mm
533mm
547mm
560mm
574mm
588mm
Top Tube Slope
10.4deg
9.3deg
7.5deg
6.7deg
7.1deg
6.7deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
110mm
126mm
142mm
160mm
180mm
198mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
418.9mm
Front-Center
583mm
589mm
593mm
603mm
616mm
630mm
Front-Center Horizontal
579.1mm
584.1mm
589.1mm
598.1mm
612.1mm
626.1mm
Wheelbase
998mm
1003mm
1008mm
1017mm
1031mm
1045mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
382mm
382mm
382mm
382mm
382mm
382mm
Trail
77.7mm
high
71.2mm
high
64.6mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
73.1mm
67.3mm
61.5mm
58.6mm
58.6mm
58.6mm
Wheel Flop
25mm
21.9mm
19mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
738mm
758mm
785mm
807mm
825mm
842mm
Tire to Pedal Spindle
62mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1700mm
1705mm
1710mm
1719mm
1733mm
1747mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
