2022 Guerrilla Gravity Pedalhead 29 Ride
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Steel
- Suspension
- 130mm fork travel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
2
Size 3
3
4
4
Stack
625mm
634mm
634mm
652mm
652mm
Reach
435mm
460mm
460mm
485mm
485mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.38:1
1.38:1
1.34:1
1.34:1
Seat Tube Length, C-T
—
430mm
—
—
—
Seat Tube Length, Unknown
400mm
—
430mm
460mm
460mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
—
—
—
666mm
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
608mm
636mm
636mm
—
666mm
Head Tube Angle
65deg
65deg
65deg
65deg
65deg
Effective Seat Tube Angle, ETT Center
—
74.5deg
—
—
—
Effective Seat Tube Angle, Unknown
74.5deg
—
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Seat Tube Exit Angle
74deg
74deg
74deg
—
74deg
Head Tube Length
105mm
110mm
115mm
130mm
130mm
Bottom Bracket Drop
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Bottom Bracket Height
325mm
325mm
325mm
325mm
325mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
432.5mm
432.5mm
432.5mm
432.5mm
432.5mm
Front-Center
758mm
786.9mm
786.9mm
819.9mm
819.9mm
Front-Center Horizontal
756.5mm
785.5mm
785.5mm
818.5mm
818.5mm
Wheelbase
1189mm
1218mm
1218mm
1251mm
1251mm
Fork Offset/Rake
47.1mm
47mm
47mm
42mm
42mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
—
541mm
541mm
—
—
Fork Length, Unknown
—
—
—
541mm
541mm
Trail
121.5mm
very high
121.7mm
very high
121.7mm
very high
127.1mm
very high
127.1mm
very high
Mechanical Trail
110.1mm
110.3mm
110.3mm
115.2mm
115.2mm
Wheel Flop
46.5mm
46.6mm
46.6mm
48.7mm
48.7mm
Standover Height
706mm
719mm
719mm
—
732mm
Tire to Pedal Spindle
216mm
170 mm cranks
245mm
170 mm cranks
245mm
170 mm cranks
277.9mm
170 mm cranks
277.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
155mm
170 mm cranks
29 Ride Build
2
Size 3
3
4
4
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1932.9mm
1961.9mm
1961.9mm
1994.9mm
1994.9mm
Handlebar Width
—
800mm
800mm
—
—
Published Sizing Recommendations
Height
—
5 ft 9 in
to6 ft 0 in
5 ft 9 in
to6 ft 0 in
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
