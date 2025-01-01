2023 Specialized Bicycles Sirrus 2.0 EQ
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
S
M
L
XL
Stack
536mm
555mm
562mm
593mm
608mm
632mm
Reach
373mm
388mm
393mm
398mm
402mm
414mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.43:1
1.43:1
1.49:1
1.51:1
1.53:1
Seat Tube Length, Unknown
360mm
395mm
440mm
470mm
510mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
531mm
552mm
559mm
573mm
582mm
601mm
Top Tube Slope
21.9deg
19.4deg
15.1deg
15deg
12.3deg
12.4deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
121mm
139mm
147mm
175mm
191mm
217mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
605mm
622mm
630mm
635mm
645mm
665mm
Front-Center Horizontal
601.6mm
618.6mm
626.6mm
631.6mm
640.6mm
661.6mm
Wheelbase
1036mm
1053mm
1061mm
1066mm
1075mm
1096mm
Fork Offset/Rake
50.9mm
50.8mm
51.2mm
50.6mm
50.5mm
51.1mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
76.1mm
high
73mm
high
72.5mm
high
66.7mm
high
66.8mm
high
66.1mm
high
Mechanical Trail
71.3mm
68.6mm
68.1mm
63mm
63.2mm
62.5mm
Wheel Flop
25mm
23.4mm
23.3mm
20.5mm
20.6mm
20.3mm
Standover Height
692mm
715mm
745mm
775mm
805mm
827mm
Tire to Pedal Spindle
91mm
165 mm cranks
108mm
165 mm cranks
111mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
121mm
175 mm cranks
141mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
114mm
165 mm cranks
114mm
165 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
2.0 EQ Build
XXS
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1734mm
1751mm
1759mm
1764mm
1773mm
1794mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
580mm
580mm
600mm
600mm
620mm
620mm
Stem Length
70mm
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
142 cm
to150 cm
150 cm
to158 cm
155 cm
to165 cm
165 cm
to175 cm
175 cm
to183 cm
183 cm
to193 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://www.specialized.com/gb/en/sirrus-2-0-eq/p/198893?color=317430-198893