2024 Veloheld Path Base
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
552mm
571mm
590mm
604mm
Reach
412mm
421mm
440mm
445mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.36:1
1.34:1
1.36:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
500mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
570mm
590mm
620mm
630mm
Top Tube Slope
14.7deg
13.3deg
10.8deg
8.3deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
135mm
155mm
175mm
190mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
287mm
287mm
287mm
287mm
Chainstay Length
443mm
443mm
443mm
443mm
Chainstay Length Horizontal
439.6mm
439.6mm
439.6mm
439.6mm
Front-Center
638.8mm
653.8mm
678.7mm
685.6mm
Front-Center Horizontal
636.4mm
651.4mm
676.4mm
683.4mm
Wheelbase
1076mm
1091mm
1116mm
1123mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
64.9mm
mid/neutral
64.9mm
mid/neutral
64.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.3mm
61.3mm
61.3mm
61.3mm
Wheel Flop
20mm
20mm
20mm
20mm
Standover Height
735mm
765mm
795mm
820mm
Tire to Pedal Spindle
126.8mm
170 mm cranks
141.8mm
170 mm cranks
166.7mm
170 mm cranks
173.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
Base Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
684mm
684mm
684mm
684mm
Bike Length with Tires
1760mm
1775mm
1800mm
1807mm
Published Sizing Recommendations
Height
163 cm
to173 cm
172 cm
to182 cm
181 cm
to188 cm
188 cm
to195 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://www.veloheld.de/veloheld-path-rahmenset/