2023 Sage Titanium Bicycles Powerline Base
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Titanium
- Suspension
- 130mm fork travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
Small
Medium
Large
X-Large
Stack
635mm
640mm
643mm
656mm
Reach
397mm
436mm
454mm
469mm
Stack to Reach Ratio
1.6:1
1.47:1
1.42:1
1.4:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
425mm
445mm
470mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
582mm
623mm
641mm
661mm
Head Tube Angle
66deg
66deg
66deg
66deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
74.16deg
74.16deg
74.16deg
74.16deg
Seat Tube Exit Angle
72.28deg
72.28deg
72.28deg
72.28deg
Head Tube Length
95mm
100mm
105mm
120mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
50mm
50mm
Bottom Bracket Height
320mm
320mm
322mm
322mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
426.8mm
426.8mm
427.1mm
432.1mm
Front-Center
707mm
748mm
767mm
789mm
Front-Center Horizontal
705.2mm
746.2mm
765.9mm
786.9mm
Wheelbase
1132mm
1173mm
1193mm
1219mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
551mm
551mm
551mm
551mm
Trail
117.4mm
very high
117.4mm
very high
117.4mm
very high
117.4mm
very high
Mechanical Trail
107.3mm
107.3mm
107.3mm
107.3mm
Wheel Flop
43.6mm
43.6mm
43.6mm
43.6mm
Standover Height
812mm
826mm
839mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
165mm
170 mm cranks
206mm
170 mm cranks
225mm
170 mm cranks
247mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
150mm
170 mm cranks
150mm
170 mm cranks
152mm
170 mm cranks
152mm
170 mm cranks
Base Build
Small
Medium
Large
X-Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Width Max
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1875.9mm
1916.9mm
1936.9mm
1962.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Category TrendHardtail Trail MTB
