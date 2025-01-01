2025 Giant Bicycles Roam 1 Disc
- Category
- Hybrid
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 50mm fork travel
- Features
- Disc brake
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
606mm
620mm
634mm
648mm
Reach
404mm
410mm
416mm
427mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.51:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, Unknown
420mm
460mm
500mm
550mm
Top Tube Length, Actual C-C
590mm
600mm
610mm
625mm
Top Tube Slope
21.2deg
18.3deg
15.5deg
11.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
115mm
130mm
145mm
160mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
62mm
62mm
Bottom Bracket Height
291mm
291mm
291mm
291mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
445.7mm
445.7mm
445.7mm
445.7mm
Front-Center
645.3mm
655.2mm
666.2mm
682.1mm
Front-Center Horizontal
642.3mm
652.3mm
663.3mm
679.3mm
Wheelbase
1088mm
1098mm
1109mm
1125mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
Trail
80.5mm
very high
80.5mm
very high
80.5mm
very high
80.5mm
very high
Mechanical Trail
75.8mm
75.8mm
75.8mm
75.8mm
Wheel Flop
25.3mm
25.3mm
25.3mm
25.3mm
Standover Height
725mm
756mm
788mm
827mm
Tire to Pedal Spindle
122.3mm
170 mm cranks
132.2mm
170 mm cranks
138.2mm
175 mm cranks
154.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
121mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
116mm
175 mm cranks
116mm
175 mm cranks
1 Disc Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
53mm
53mm
53mm
53mm
Tire Outer Diameter
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1794mm
1804mm
1815mm
1831mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
640mm
680mm
680mm
680mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHybrid
Source:https://www.giant-bicycles.com/ca/roam-1