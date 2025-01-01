2025 Pivot Cycles LES SL Base
Geometry
XS
SM
MD
LG
XL
Stack
594mm
601mm
601mm
620mm
638mm
Reach
400mm
420mm
445mm
460mm
485mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.43:1
1.35:1
1.35:1
1.32:1
Seat Tube Length, C-T
355mm
395mm
420mm
470mm
510mm
Top Tube Length, Actual C-C
565mm
592mm
620mm
638mm
668mm
Top Tube Slope
27deg
22.8deg
19.4deg
15.9deg
13.3deg
Head Tube Angle
68deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Head Tube Length
85mm
90mm
100mm
110mm
130mm
Bottom Bracket Drop
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
429mm
429mm
429mm
429mm
429mm
Chainstay Length Horizontal
424.2mm
424.2mm
424.2mm
424.2mm
424.2mm
Front-Center
664.9mm
681.8mm
710.7mm
728.6mm
761.5mm
Front-Center Horizontal
661.8mm
678.8mm
707.8mm
725.8mm
758.8mm
Wheelbase
1086mm
1103mm
1132mm
1150mm
1183mm
Fork Offset/Rake
44.2mm
44mm
47.7mm
43.5mm
44.4mm
Trail
88.1mm
very high
85.1mm
very high
81.1mm
very high
85.6mm
very high
84.7mm
very high
Mechanical Trail
81.7mm
79.2mm
75.4mm
79.6mm
78.8mm
Wheel Flop
30.6mm
29mm
27.7mm
29.2mm
28.9mm
Standover Height
607mm
649mm
684mm
711mm
748mm
Tire to Pedal Spindle
158.9mm
170 mm cranks
175.8mm
170 mm cranks
204.7mm
170 mm cranks
222.6mm
170 mm cranks
255.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Base Build
XS
SM
MD
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1758mm
1775mm
1804mm
1822mm
1855mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://global.pivotcycles.com/bikes/les-sl