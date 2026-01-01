2025 Cannondale Bikes Trail 2
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Moto/Klunker/Riser Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
573mm
591mm
623mm
632mm
641mm
Reach
365mm
402mm
425mm
447mm
469mm
Stack to Reach Ratio
1.57:1
1.47:1
1.47:1
1.41:1
1.37:1
Seat Tube Length, C-T
330mm
381mm
432mm
470mm
533mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
535mm
577mm
609mm
634mm
659mm
Top Tube Slope
29.2deg
23.9deg
20.9deg
17.4deg
11.8deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
95mm
95mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
289.2mm
289.2mm
303.2mm
303.2mm
303.2mm
Chainstay Length
440mm
440mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
435.9mm
435.9mm
440.2mm
440.2mm
440.2mm
Front-Center
621mm
665mm
702mm
728mm
754mm
Front-Center Horizontal
618.1mm
662.1mm
699.8mm
725.8mm
751.8mm
Wheelbase
1054mm
1098mm
1140mm
1166mm
1192mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
46mm
46mm
46mm
Trail
95.8mm
very high
95.8mm
very high
99.1mm
very high
99.1mm
very high
99.1mm
very high
Mechanical Trail
88.8mm
88.8mm
91.9mm
91.9mm
91.9mm
Wheel Flop
33.3mm
33.3mm
34.4mm
34.4mm
34.4mm
Standover Height
673mm
710mm
768mm
795mm
839mm
Tire to Pedal Spindle
101.9mm
170 mm cranks
145.9mm
170 mm cranks
163.9mm
170 mm cranks
189.9mm
170 mm cranks
215.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
119.2mm
170 mm cranks
119.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
133.2mm
170 mm cranks
2 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Outer Diameter
698.3mm
698.3mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
Bike Length with Tires
1752.3mm
1796.3mm
1876.3mm
1902.3mm
1928.3mm
Handlebar Width
720mm
720mm
720mm
720mm
720mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Published Sizing Recommendations
Height
4 ft 6 in
to5 ft 2 in
5 ft 1 in
to5 ft 4 in
5 ft 4 in
to5 ft 8 in
5 ft 7 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 3 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.cannondale.com/en-us/bikes/mountain/trail-bikes/trail/trail-2