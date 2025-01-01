2009 Motobecane USA Fantom Cross UNO Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
64cm
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Stack
633.3mm
—
—
—
—
—
—
Reach
412.8mm
—
—
—
—
—
—
Stack to Reach Ratio
1.53:1
—
—
—
—
—
—
Seat Tube Length, C-T
640mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
610mm
515mm
530mm
540mm
555mm
570mm
590mm
Head Tube Angle
74deg
72deg
72deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
72.5deg
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
190mm
—
—
—
—
—
—
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
285mm
285mm
285mm
285mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
Front-Center
630mm
572.1mm
578.1mm
583.1mm
589mm
593mm
597mm
Front-Center Horizontal
614.2mm
569.2mm
575.2mm
580.2mm
586.2mm
590.2mm
594.2mm
Wheelbase
1015mm
970mm
976mm
981mm
987mm
991mm
995mm
Fork Offset/Rake
35mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
35mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
—
—
—
—
—
—
Trail
61.9mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
59.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.5mm
61mm
61mm
57.4mm
57.4mm
57.4mm
59.5mm
Wheel Flop
16.4mm
18.9mm
18.9mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
16.4mm
Standover Height
903mm
778mm
798mm
811mm
830mm
850mm
877mm
Tire to Pedal Spindle
117mm
170 mm cranks
59.1mm
170 mm cranks
65.1mm
170 mm cranks
70.1mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
Base Build
64cm
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1701mm
1656mm
1662mm
1667mm
1673mm
1677mm
1681mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendTrack/Fixed-gear
