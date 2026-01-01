2017 Rocky Mountain Trailhead Base
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 100mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
597mm
615mm
614mm
628mm
642mm
Reach
376mm
380mm
404mm
423mm
440mm
Stack to Reach Ratio
1.59:1
1.62:1
1.52:1
1.48:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
355mm
394mm
432mm
470mm
508mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
550mm
570mm
592mm
615mm
638mm
Top Tube Slope
28.4deg
25.7deg
20.8deg
17.7deg
14.9deg
Head Tube Angle
69.5deg
70.25deg
70.25deg
70.25deg
70.25deg
Seat Tube Angle
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
100mm
115mm
130mm
Bottom Bracket Drop
56mm
56mm
56mm
56mm
56mm
Bottom Bracket Height
308.3mm
308.3mm
308.3mm
308.3mm
308.3mm
Chainstay Length Horizontal
447mm
447mm
447mm
447mm
447mm
Front-Center
633.5mm
626.5mm
648.4mm
672.3mm
695.3mm
Front-Center Horizontal
631mm
624mm
646mm
670mm
693mm
Wheelbase
1078mm
1071mm
1093mm
1117mm
1140mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
509mm
509mm
509mm
509mm
509mm
Trail
81.8mm
very high
76.6mm
high
76.6mm
high
76.6mm
high
76.6mm
high
Mechanical Trail
76.6mm
72.1mm
72.1mm
72.1mm
72.1mm
Wheel Flop
26.8mm
24.4mm
24.4mm
24.4mm
24.4mm
Standover Height
719mm
738mm
752mm
776mm
808mm
Tire to Pedal Spindle
99.1mm
170 mm cranks
92.2mm
170 mm cranks
114.1mm
170 mm cranks
138mm
170 mm cranks
160.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
138.3mm
170 mm cranks
138.3mm
170 mm cranks
138.3mm
170 mm cranks
138.3mm
170 mm cranks
138.3mm
170 mm cranks
Base Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Outer Diameter
728.7mm
728.7mm
728.7mm
728.7mm
728.7mm
Bike Length with Tires
1806.7mm
1799.7mm
1821.7mm
1845.7mm
1868.7mm
Handlebar Width
720mm
720mm
720mm
720mm
720mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.bikes.com/en/bikes/trailhead/2017