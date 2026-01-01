2026 CUBE Bikes Agree C:62 SLT
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
56
58
60
62
Stack
523mm
543mm
572mm
591mm
606mm
628mm
Reach
378mm
383mm
391mm
394mm
399mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.56:1
Seat Tube Length, Unknown
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
522mm
539mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
11.3deg
10.1deg
9.9deg
9.7deg
9.2deg
9.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
107mm
127mm
157mm
177mm
195mm
218mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71mm
71mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
270mm
270mm
272mm
272mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
405.8mm
405.8mm
406.2mm
406.2mm
Front-Center
586.1mm
593mm
605.3mm
615.3mm
624.6mm
634.6mm
Front-Center Horizontal
581.5mm
588.5mm
601.2mm
611.2mm
620.8mm
630.8mm
Wheelbase
987mm
994mm
1007mm
1017mm
1027mm
1037mm
Fork Offset/Rake
50.2mm
50.2mm
49.8mm
50.8mm
50.1mm
50.1mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
54.3mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58mm
55.2mm
52.8mm
51.8mm
52.5mm
52.4mm
Wheel Flop
18.4mm
17mm
15.9mm
15.6mm
15.8mm
15.8mm
Standover Height
734mm
760mm
791mm
810mm
829mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
80.1mm
165 mm cranks
87mm
165 mm cranks
94.3mm
170 mm cranks
104.3mm
170 mm cranks
111.1mm
172.5 mm cranks
121.1mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
165 mm cranks
103mm
165 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
C:62 SLT Build
50
53
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1669mm
1676mm
1689mm
1699mm
1709mm
1719mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
Stem Length
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
