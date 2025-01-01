2026 CUBE Bikes Agree C:62 Pro
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
47
50
50
53
53
56
56
58
58
58
60
60
60
62
62
Stack
513mm
513mm
523mm
523mm
543mm
543mm
572mm
572mm
591mm
591mm
591mm
606mm
606mm
606mm
628mm
628mm
Reach
376mm
376mm
378mm
378mm
383mm
383mm
391mm
391mm
394mm
394mm
394mm
399mm
399mm
399mm
402mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.36:1
1.38:1
1.38:1
1.42:1
1.42:1
1.46:1
1.46:1
1.5:1
1.5:1
1.5:1
1.52:1
1.52:1
1.52:1
1.56:1
1.56:1
Seat Tube Length, Unknown
350mm
410mm
350mm
440mm
350mm
470mm
350mm
500mm
400mm
520mm
520mm
400mm
540mm
400mm
400mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
517mm
517mm
522mm
522mm
539mm
539mm
560mm
560mm
575mm
575mm
575mm
590mm
590mm
590mm
600mm
600mm
Top Tube Slope
20.5deg
13.7deg
21.5deg
11.3deg
23.3deg
10.1deg
25.7deg
9.9deg
22.2deg
9.7deg
9.7deg
23.4deg
9.2deg
23.4deg
25.3deg
9.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
99mm
99mm
107mm
107mm
127mm
127mm
157mm
157mm
177mm
177mm
177mm
195mm
195mm
195mm
218mm
218mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
273.5mm
273.5mm
273.5mm
273.5mm
273.5mm
273.5mm
275.5mm
275.5mm
275.5mm
275.5mm
275.5mm
277.5mm
277.5mm
277.5mm
277.5mm
277.5mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
405.5mm
405.5mm
405.5mm
405.5mm
405.8mm
405.8mm
405.8mm
405.8mm
405.8mm
406.2mm
406.2mm
406.2mm
406.2mm
406.2mm
Front-Center
585.1mm
585.1mm
586.1mm
586.1mm
593mm
593mm
605.3mm
605.3mm
615.3mm
615.3mm
615.3mm
624.6mm
624.6mm
624.6mm
634.6mm
634.6mm
Front-Center Horizontal
580.5mm
580.5mm
581.5mm
581.5mm
588.5mm
588.5mm
601.2mm
601.2mm
611.2mm
611.2mm
611.2mm
620.8mm
620.8mm
620.8mm
630.8mm
630.8mm
Wheelbase
986mm
986mm
987mm
987mm
994mm
994mm
1007mm
1007mm
1017mm
1017mm
1017mm
1027mm
1027mm
1027mm
1037mm
1037mm
Fork Offset/Rake
50.1mm
50.1mm
50.2mm
50.2mm
50.2mm
50.2mm
49.8mm
49.8mm
50.8mm
50.8mm
50.8mm
50.1mm
50.1mm
50.1mm
50.1mm
50.1mm
Trail
66.3mm
high
66.3mm
high
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
59.8mm
mid/neutral
59.8mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.7mm
62.7mm
59.7mm
59.7mm
56.9mm
56.9mm
54.4mm
54.4mm
53.5mm
53.5mm
53.5mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
20.4mm
20.4mm
19mm
19mm
17.6mm
17.6mm
16.4mm
16.4mm
16.1mm
16.1mm
16.1mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
Standover Height
713mm
713mm
734mm
734mm
760mm
760mm
791mm
791mm
810mm
810mm
810mm
829mm
829mm
829mm
849mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
73.6mm
165 mm cranks
73.6mm
165 mm cranks
74.6mm
165 mm cranks
74.6mm
165 mm cranks
81.5mm
165 mm cranks
81.5mm
165 mm cranks
88.8mm
170 mm cranks
88.8mm
170 mm cranks
98.8mm
170 mm cranks
98.8mm
170 mm cranks
98.8mm
170 mm cranks
105.6mm
172.5 mm cranks
105.6mm
172.5 mm cranks
105.6mm
172.5 mm cranks
115.6mm
172.5 mm cranks
115.6mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108.5mm
165 mm cranks
108.5mm
165 mm cranks
108.5mm
165 mm cranks
108.5mm
165 mm cranks
108.5mm
165 mm cranks
108.5mm
165 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
105mm
172.5 mm cranks
105mm
172.5 mm cranks
105mm
172.5 mm cranks
105mm
172.5 mm cranks
105mm
172.5 mm cranks
C:62 Pro Build
47
47
50
50
53
53
56
56
58
58
58
60
60
60
62
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
Bike Length with Tires
1679mm
1679mm
1680mm
1680mm
1687mm
1687mm
1700mm
1700mm
1710mm
1710mm
1710mm
1720mm
1720mm
1720mm
1730mm
1730mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
165mm
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cube.eu/gr-en/cube-agree-c-62-pro-blackline/126200, https://www.cube.eu/de-de/cube-agree-c-62-slx-nightshift-n-prism/126400#