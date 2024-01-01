2023 CUBE Bikes Agree C:62 Race
Geometry
50 cm
53 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Stack
523mm
543mm
572mm
591mm
606mm
628mm
Reach
378mm
383mm
391mm
394mm
399mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
522mm
539mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
11.3deg
10.1deg
9.9deg
9.7deg
9.2deg
9.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
107mm
127mm
157mm
177mm
195mm
218mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71mm
71mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
268mm
268mm
270mm
270mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
405.8mm
405.8mm
406.2mm
406.2mm
Front-Center
586.1mm
593mm
605.3mm
615.3mm
624.6mm
634.6mm
Front-Center Horizontal
581.5mm
588.5mm
601.2mm
611.2mm
620.8mm
630.8mm
Wheelbase
987mm
994mm
1007mm
1017mm
1027mm
1037mm
Fork Offset/Rake
50.2mm
50.2mm
49.8mm
50.8mm
50.1mm
50.1mm
Trail
60.5mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
53.7mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
54.5mm
52.2mm
51.2mm
51.9mm
51.8mm
Wheel Flop
18.2mm
16.9mm
15.7mm
15.4mm
15.6mm
15.6mm
Tire to Pedal Spindle
77.1mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
93.8mm
172.5 mm cranks
103.8mm
172.5 mm cranks
110.6mm
175 mm cranks
120.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
C:62 Race Build
50 cm
53 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1665mm
1672mm
1685mm
1695mm
1705mm
1715mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cube.eu/at-en/cube-agree-c-62-race-fireorange-n-black/cb6bf7708bccd17dcf198d200ab3d968