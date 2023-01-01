2022 CUBE Bikes Agree C:62 Pro
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50 cm
53 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Stack
522.6mm
543.4mm
571.7mm
590.8mm
606.2mm
628mm
Reach
378mm
382.7mm
390.6mm
394.3mm
398.9mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
538.5mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
11.3deg
10.1deg
9.8deg
9.7deg
9.2deg
9.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
107mm
127mm
157mm
177mm
195mm
218mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71mm
71mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
273.5mm
273.5mm
275.5mm
275.5mm
277.5mm
277.5mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
405.8mm
405.8mm
406.2mm
406.2mm
Front-Center
585.8mm
592.6mm
605.1mm
614.8mm
624.5mm
634.5mm
Front-Center Horizontal
581.2mm
588.1mm
601mm
610.7mm
620.7mm
630.7mm
Wheelbase
986.7mm
993.6mm
1006.8mm
1016.5mm
1026.9mm
1036.9mm
Fork Offset/Rake
50.1mm
50mm
50.1mm
50mm
50mm
50mm
Trail
63.2mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.9mm
57.1mm
54.1mm
54.2mm
54.2mm
54.2mm
Wheel Flop
19mm
17.6mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
16.3mm
Standover Height
734mm
760mm
791mm
810mm
829mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
69.3mm
170 mm cranks
76.1mm
170 mm cranks
86.1mm
172.5 mm cranks
95.8mm
172.5 mm cranks
103mm
175 mm cranks
113mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103.5mm
170 mm cranks
103.5mm
170 mm cranks
103mm
172.5 mm cranks
103mm
172.5 mm cranks
102.5mm
175 mm cranks
102.5mm
175 mm cranks
C:62 Pro Build
50 cm
53 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
31mm
31mm
31mm
31mm
31mm
31mm
Tire Outer Diameter
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
693mm
Bike Length with Tires
1679.7mm
1686.6mm
1699.8mm
1709.5mm
1719.9mm
1729.9mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
100mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://archiv.cube.eu/en/2022/578100