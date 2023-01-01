2016 CUBE Bikes Agree Disc
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
53cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
523mm
544mm
573mm
592mm
629mm
629mm
Reach
378mm
383mm
390mm
394mm
399mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.47:1
1.5:1
1.58:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-C
428mm
458mm
488mm
508mm
528mm
548mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
538.5mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
170mm
190mm
208mm
231mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71mm
71mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
265mm
265mm
267mm
267mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
405.8mm
405.8mm
406.2mm
406.2mm
Front-Center
583.1mm
591mm
604.4mm
612.3mm
622.7mm
633.6mm
Front-Center Horizontal
578.5mm
586.5mm
600.2mm
608.2mm
618.8mm
629.8mm
Wheelbase
984mm
992mm
1006mm
1014mm
1025mm
1036mm
Fork Offset/Rake
47.4mm
48mm
49.5mm
47.6mm
41.3mm
48.9mm
Trail
62.5mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.2mm
55.8mm
51.6mm
53.5mm
59.8mm
52.2mm
Wheel Flop
18.8mm
17.3mm
15.5mm
16.1mm
18mm
15.7mm
Tire to Pedal Spindle
77.1mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
95.9mm
172.5 mm cranks
103.8mm
172.5 mm cranks
114.2mm
172.5 mm cranks
122.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
Disc Build
50cm
53cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1656mm
1664mm
1678mm
1686mm
1697mm
1708mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
400mm
—
—
—
—
—
Stem Length
100mm
—
—
—
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cube.eu/en/2016/road-race/agree/cube-agree-c62-disc-carbonnwhite-2016/