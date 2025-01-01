2026 Koga WorldTraveller-S Mixed 700C
- Category
- Touring
- Design
- Swept Back Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake, Women's, Step-through
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
628mm
642mm
658mm
672mm
689mm
Reach
400mm
405mm
410mm
415mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.57:1
1.59:1
1.6:1
1.62:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
250mm
250mm
250mm
250mm
250mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
586mm
595mm
611mm
621mm
631mm
Top Tube Slope
39.5deg
40.2deg
40.9deg
41.6deg
42.4deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69.5deg
69.5deg
70deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
150mm
165mm
180mm
195mm
210mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
306mm
306mm
306mm
306mm
306mm
Chainstay Length
477mm
477mm
477mm
477mm
477mm
Chainstay Length Horizontal
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
Front-Center
673.5mm
683.4mm
689.4mm
699.4mm
704.4mm
Front-Center Horizontal
670.8mm
680.8mm
686.8mm
696.8mm
701.8mm
Wheelbase
1144mm
1154mm
1160mm
1170mm
1175mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Trail
86.9mm
very high
86.9mm
very high
83.5mm
very high
83.5mm
very high
80mm
very high
Mechanical Trail
81.2mm
81.2mm
78.2mm
78.2mm
75.2mm
Wheel Flop
29.1mm
29.1mm
27.4mm
27.4mm
25.7mm
Tire to Pedal Spindle
137.5mm
170 mm cranks
147.4mm
170 mm cranks
153.4mm
170 mm cranks
163.4mm
170 mm cranks
168.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
Mixed 700C Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
732mm
732mm
732mm
732mm
732mm
Bike Length with Tires
1876mm
1886mm
1892mm
1902mm
1907mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
