2026 Koga WorldTraveller-S Mixed 27.5
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Swept Back Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake, Women's, Step-through
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
628mm
642mm
658mm
672mm
689mm
Reach
400mm
405mm
410mm
415mm
420mm
Stack to Reach Ratio
1.57:1
1.59:1
1.6:1
1.62:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
250mm
250mm
250mm
250mm
250mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
586mm
595mm
611mm
621mm
631mm
Top Tube Slope
39.5deg
40.2deg
40.9deg
41.6deg
42.4deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69.5deg
69.5deg
70deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
150mm
165mm
180mm
195mm
210mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
303.1mm
303.1mm
303.1mm
303.1mm
303.1mm
Chainstay Length
477mm
477mm
477mm
477mm
477mm
Chainstay Length Horizontal
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
Front-Center
673.5mm
683.4mm
689.4mm
699.4mm
704.4mm
Front-Center Horizontal
670.8mm
680.8mm
686.8mm
696.8mm
701.8mm
Wheelbase
1144mm
1154mm
1160mm
1170mm
1175mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Trail
85.8mm
very high
85.8mm
very high
82.4mm
very high
82.4mm
very high
79mm
high
Mechanical Trail
80.1mm
80.1mm
77.2mm
77.2mm
74.2mm
Wheel Flop
28.7mm
28.7mm
27mm
27mm
25.4mm
Tire to Pedal Spindle
140.4mm
170 mm cranks
150.3mm
170 mm cranks
156.3mm
170 mm cranks
166.3mm
170 mm cranks
171.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
Mixed 27.5 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
Bike Length with Tires
1870.2mm
1880.2mm
1886.2mm
1896.2mm
1901.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendOff-road Touring
