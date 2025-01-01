2026 Koga WorldTraveller-S 700C
- Category
- Touring
- Design
- Swept Back Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
628mm
642mm
658mm
672mm
689mm
Reach
405mm
415mm
420mm
425mm
430mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.55:1
1.57:1
1.58:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
591mm
605mm
621mm
637mm
654mm
Top Tube Slope
15.2deg
12.3deg
11.9deg
11.2deg
10.9deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69.5deg
69.5deg
70deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
150mm
165mm
180mm
195mm
210mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
306mm
306mm
306mm
306mm
306mm
Chainstay Length
477mm
477mm
477mm
477mm
477mm
Chainstay Length Horizontal
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
Front-Center
678.5mm
693.4mm
699.4mm
709.3mm
714.3mm
Front-Center Horizontal
675.8mm
690.8mm
696.8mm
706.8mm
711.8mm
Wheelbase
1149mm
1164mm
1170mm
1180mm
1185mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Trail
86.9mm
very high
86.9mm
very high
83.5mm
very high
83.5mm
very high
80mm
very high
Mechanical Trail
81.2mm
81.2mm
78.2mm
78.2mm
75.2mm
Wheel Flop
29.1mm
29.1mm
27.4mm
27.4mm
25.7mm
Tire to Pedal Spindle
142.5mm
170 mm cranks
157.4mm
170 mm cranks
163.4mm
170 mm cranks
173.3mm
170 mm cranks
178.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
700C Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Outer Diameter
732mm
732mm
732mm
732mm
732mm
Bike Length with Tires
1881mm
1896mm
1902mm
1912mm
1917mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendTouring
