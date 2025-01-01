2026 Koga WorldTraveller-S 27.5
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Swept Back Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
628mm
642mm
658mm
672mm
689mm
Reach
405mm
415mm
420mm
425mm
430mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.55:1
1.57:1
1.58:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
591mm
605mm
621mm
637mm
654mm
Top Tube Slope
15.2deg
12.3deg
11.9deg
11.2deg
10.9deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69.5deg
69.5deg
70deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
150mm
165mm
180mm
195mm
210mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
303.1mm
303.1mm
303.1mm
303.1mm
303.1mm
Chainstay Length
477mm
477mm
477mm
477mm
477mm
Chainstay Length Horizontal
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
473.2mm
Front-Center
678.5mm
693.4mm
699.4mm
709.3mm
714.3mm
Front-Center Horizontal
675.8mm
690.8mm
696.8mm
706.8mm
711.8mm
Wheelbase
1149mm
1164mm
1170mm
1180mm
1185mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Trail
85.8mm
very high
85.8mm
very high
82.4mm
very high
82.4mm
very high
79mm
high
Mechanical Trail
80.1mm
80.1mm
77.2mm
77.2mm
74.2mm
Wheel Flop
28.7mm
28.7mm
27mm
27mm
25.4mm
Tire to Pedal Spindle
145.3mm
170 mm cranks
160.3mm
170 mm cranks
166.3mm
170 mm cranks
176.2mm
170 mm cranks
181.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
133.1mm
170 mm cranks
27.5 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
Bike Length with Tires
1875.2mm
1890.2mm
1896.2mm
1906.2mm
1911.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
