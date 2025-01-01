2026 Liv Cycling Avail AR 3
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Women's
Geometry
XS
S
M
L
Stack
530mm
550mm
569mm
588mm
Reach
372mm
372mm
377mm
386mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.48:1
1.51:1
1.52:1
Seat Tube Length, Unknown
430mm
465mm
500mm
535mm
Top Tube Length, Actual C-C
515mm
525mm
540mm
555mm
Top Tube Slope
13.4deg
11.6deg
9.7deg
7.9deg
Head Tube Angle
70.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
74deg
Head Tube Length
135mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
414.1mm
414.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
588.1mm
580.1mm
590mm
605.9mm
Front-Center Horizontal
583.9mm
575.9mm
585.9mm
601.9mm
Wheelbase
998mm
990mm
1000mm
1016mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
73.7mm
high
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.5mm
61mm
61mm
61mm
Wheel Flop
23.2mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
687mm
716mm
744mm
772mm
Tire to Pedal Spindle
80.1mm
165 mm cranks
67.1mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
90.4mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
165 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
3 Build
XS
S
M
L
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1684mm
1676mm
1686mm
1702mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
90mm
Published Sizing Recommendations
Height
153 cm
to162 cm
158 cm
to169 cm
165 cm
to174 cm
171 cm
to182 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Source:https://www.liv-cycling.com/us/avail-ar-3-2026