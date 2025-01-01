2021 CUBE Bikes Cross Race SL
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
53cm
56cm
58cm
61cm
Stack
529.8mm
555mm
579mm
599mm
625mm
Reach
376.6mm
373mm
379mm
387mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.49:1
1.53:1
1.55:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
530mm
560mm
580mm
610mm
Seat Tube Length, C-C
428mm
459mm
489mm
509mm
541mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520.5mm
536mm
554mm
570mm
588mm
Top Tube Slope
5.3deg
5.1deg
4.5deg
4.6deg
4.1deg
Head Tube Angle
70.3deg
70.8deg
72deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
74.8deg
73.6deg
73.2deg
73deg
73deg
Head Tube Length
115mm
140mm
160mm
180mm
205mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.6mm
424.6mm
424.6mm
424.6mm
424.6mm
Front-Center
594.7mm
595.3mm
597.3mm
606.2mm
619.2mm
Front-Center Horizontal
590.8mm
591.4mm
593.4mm
602.4mm
615.4mm
Wheelbase
1015.4mm
1016mm
1018mm
1027mm
1040mm
Fork Offset/Rake
46mm
46.1mm
46mm
45.8mm
46mm
Trail
74.3mm
high
71mm
high
63.4mm
mid/neutral
60.5mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
70mm
67mm
60.3mm
57.7mm
54.6mm
Wheel Flop
23.6mm
22mm
18.6mm
17.3mm
16mm
Standover Height
765.6mm
794mm
820mm
840mm
867mm
Tire to Pedal Spindle
78.2mm
172.5 mm cranks
78.8mm
172.5 mm cranks
80.8mm
172.5 mm cranks
89.7mm
172.5 mm cranks
102.7mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
SL Build
50cm
53cm
56cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
688mm
688mm
688mm
688mm
688mm
Bike Length with Tires
1703.4mm
1704mm
1706mm
1715mm
1728mm
Crank Length
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendCyclocross
