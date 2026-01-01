2026 Kinesis Bikes Tripster AT Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS (48cm)
XS (50cm)
SM (52cm)
MD (54cm)
LG (56cm)
XL (58cm)
XXL (60cm)
XXXL (62cm)
Stack
530mm
540mm
555mm
573mm
591mm
609mm
627mm
645mm
Reach
365mm
370mm
378mm
386mm
393mm
400mm
407mm
412mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.46:1
1.47:1
1.48:1
1.5:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
517mm
525mm
537mm
553mm
565mm
580mm
595mm
609mm
Head Tube Angle
70deg
70deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle, Unknown
74deg
74deg
74deg
73.75deg
73.75deg
73.75deg
73.75deg
73deg
Head Tube Length
114mm
124mm
138mm
157mm
176mm
195mm
212mm
231mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
587mm
595.1mm
603.6mm
617.9mm
631.1mm
644.4mm
652.2mm
663.3mm
Front-Center Horizontal
582.6mm
590.6mm
599.6mm
613.6mm
626.6mm
640.6mm
648.4mm
659.5mm
Wheelbase
1017mm
1025mm
1034mm
1048mm
1061mm
1075mm
1082.8mm
1093.9mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length (On-Axis)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
79.6mm
high
79.6mm
high
76.2mm
high
76.2mm
high
76.2mm
high
76.2mm
high
72.9mm
high
72.9mm
high
Mechanical Trail
74.8mm
74.8mm
71.8mm
71.8mm
71.8mm
71.8mm
68.9mm
68.9mm
Wheel Flop
25.6mm
25.6mm
24mm
24mm
24mm
24mm
22.4mm
22.4mm
Tire to Pedal Spindle
61mm
170 mm cranks
69.1mm
170 mm cranks
77.6mm
170 mm cranks
91.9mm
170 mm cranks
105.1mm
170 mm cranks
118.4mm
170 mm cranks
126.2mm
170 mm cranks
137.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Base Build
XXS (48cm)
XS (50cm)
SM (52cm)
MD (54cm)
LG (56cm)
XL (58cm)
XXL (60cm)
XXXL (62cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1729mm
1737mm
1746mm
1760mm
1773mm
1787mm
1794.8mm
1805.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/Bikes-Frames-Forks/Frames/Gravel-Frames/Kinesis-Tripster-AT-Frameset