2025 Orbea Orca M30iLTD PWR
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
49
51
53
55
57
60
Stack
506mm
515mm
533mm
552mm
572mm
590mm
616mm
Reach
370mm
375mm
380mm
385mm
391mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.48:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510.3mm
522.7mm
535.9mm
548.5mm
560.4mm
576.1mm
590mm
Top Tube Slope
9.6deg
8.3deg
8deg
7.8deg
7.8deg
7.5deg
7.1deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72.2deg
72.8deg
73deg
73.2deg
73.2deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.7deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
110.5mm
118.2mm
134.6mm
152.9mm
173.1mm
191.2mm
218.3mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
321mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
401.6mm
401.6mm
401.6mm
402mm
402mm
402mm
402mm
Front-Center
574.7mm
578.3mm
582.9mm
583.5mm
593.6mm
604mm
617.6mm
Front-Center Horizontal
570.2mm
573.8mm
578.4mm
579.3mm
589.5mm
600mm
613.7mm
Wheelbase
971.8mm
975.4mm
980mm
981.2mm
991.4mm
1001.9mm
1015.6mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (On-Axis)
365mm
365mm
365mm
365mm
365mm
365mm
365mm
Trail
66mm
high
62.8mm
mid/neutral
75.8mm
high
59.9mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
57.4mm
mid/neutral
57.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.4mm
59.6mm
72.1mm
57.3mm
56.1mm
55mm
55mm
Wheel Flop
20.3mm
18.9mm
22.1mm
16.9mm
16.4mm
15.9mm
15.9mm
Standover Height
736.5mm
748.5mm
767.5mm
788.5mm
808.5mm
826.5mm
852.5mm
Tire to Pedal Spindle
65.7mm
170 mm cranks
69.3mm
170 mm cranks
19.9mm
170 mm cranks
74.5mm
170 mm cranks
84.6mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
108.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
151mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
M30iLTD PWR Build
47
49
51
53
55
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
82mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
786mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1649.8mm
1653.4mm
1766mm
1659.2mm
1669.4mm
1679.9mm
1693.6mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category.
Category TrendEndurance Road
