2025 Velotraum Finder F900/F1300
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Stack
624mm
634mm
643mm
662mm
681mm
681mm
Reach
381mm
397mm
420mm
429mm
442mm
472mm
Stack to Reach Ratio
1.64:1
1.6:1
1.53:1
1.54:1
1.54:1
1.44:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
470mm
510mm
550mm
590mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
560mm
585mm
605mm
625mm
650mm
680mm
Top Tube Slope
22.9deg
19.1deg
15.3deg
13deg
10.8deg
6.8deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
130mm
150mm
170mm
190mm
190mm
Bottom Bracket Drop
47mm
47mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Bottom Bracket Height
300mm
300mm
310mm
310mm
310mm
310mm
Chainstay Length
455mm
455mm
455mm
455mm
455mm
455mm
Chainstay Length Horizontal
452.6mm
452.6mm
453.5mm
453.5mm
453.5mm
453.5mm
Front-Center
612.2mm
632.2mm
669.5mm
674.5mm
694.5mm
724.5mm
Front-Center Horizontal
610.4mm
630.4mm
668.5mm
673.5mm
693.5mm
723.5mm
Wheelbase
1063mm
1083mm
1122mm
1127mm
1147mm
1177mm
Fork Offset/Rake
34.5mm
35.1mm
43.4mm
33.6mm
34.2mm
34.2mm
Fork Length (On-Axis)
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Trail
79.7mm
high
79.1mm
high
70.4mm
high
80.7mm
very high
80.1mm
very high
80.1mm
very high
Mechanical Trail
75.6mm
75mm
66.7mm
76.6mm
75.9mm
75.9mm
Wheel Flop
24mm
23.8mm
21.2mm
24.3mm
24.1mm
24.1mm
Standover Height
720mm
758mm
801mm
830mm
860mm
880mm
Tire to Pedal Spindle
95.2mm
170 mm cranks
115.2mm
170 mm cranks
152.5mm
170 mm cranks
157.5mm
170 mm cranks
177.5mm
170 mm cranks
207.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
130mm
170 mm cranks
130mm
170 mm cranks
140mm
170 mm cranks
140mm
170 mm cranks
140mm
170 mm cranks
140mm
170 mm cranks
F900/F1300 Build
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Width Max
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Tire Outer Diameter
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
694mm
Bike Length with Tires
1757mm
1777mm
1816mm
1821mm
1841mm
1871mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
63cm
63cm
63cm
63cm
63cm
63cm
Stem Length
130mm
130mm
130mm
130mm
130mm
130mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendRigid Fatbike
