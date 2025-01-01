2024 Brodie Bicycles Romax Steel G 2.0 Apex
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm
48cm
51cm
51cm
54cm
54cm
57cm
57cm
60cm
60cm
Stack
529.4mm
529.4mm
554mm
554mm
585.8mm
585.8mm
600mm
600mm
626mm
626mm
Reach
376.2mm
376.2mm
378.2mm
378.2mm
381.5mm
381.5mm
397.4mm
397.4mm
410.2mm
410.2mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.41:1
1.46:1
1.46:1
1.54:1
1.54:1
1.51:1
1.51:1
1.53:1
1.53:1
Seat Tube Length, Unknown
480mm
480mm
510mm
510mm
540mm
540mm
570mm
570mm
600mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
520mm
535mm
535mm
550mm
550mm
570mm
570mm
590mm
590mm
Top Tube Slope
7.5deg
7.5deg
7deg
7deg
7.2deg
7.2deg
5.4deg
5.4deg
4.9deg
4.9deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
110mm
110mm
130mm
130mm
150mm
150mm
165mm
165mm
190mm
190mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
415.7mm
420.7mm
420.7mm
Front-Center
599.3mm
599.3mm
601.3mm
601.3mm
602.3mm
602.3mm
623.2mm
623.2mm
638.1mm
638.1mm
Front-Center Horizontal
596.3mm
596.3mm
598.3mm
598.3mm
599.3mm
599.3mm
620.3mm
620.3mm
635.3mm
635.3mm
Wheelbase
1012mm
1012mm
1014mm
1014mm
1015mm
1015mm
1036mm
1036mm
1056mm
1056mm
Fork Offset/Rake
46.3mm
46.3mm
52mm
52mm
44.7mm
44.7mm
45.1mm
45.1mm
44.4mm
44.4mm
Trail
74.1mm
high
74.1mm
high
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
63.2mm
mid/neutral
63.2mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
60.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.7mm
69.7mm
55.6mm
55.6mm
60.1mm
60.1mm
59.6mm
59.6mm
57.5mm
57.5mm
Wheel Flop
23.8mm
23.8mm
17.6mm
17.6mm
18.6mm
18.6mm
18.4mm
18.4mm
17.3mm
17.3mm
Standover Height
740mm
740mm
751mm
751mm
778mm
778mm
802mm
802mm
841mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
90.3mm
170 mm cranks
90.3mm
170 mm cranks
92.3mm
170 mm cranks
92.3mm
170 mm cranks
93.3mm
170 mm cranks
93.3mm
170 mm cranks
114.2mm
170 mm cranks
114.2mm
170 mm cranks
129.1mm
170 mm cranks
129.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Steel G 2.0 Apex Build
48cm
48cm
51cm
51cm
54cm
54cm
57cm
57cm
60cm
60cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1690mm
1690mm
1692mm
1692mm
1693mm
1693mm
1714mm
1714mm
1734mm
1734mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
60mm
60mm
90mm
90mm
110mm
110mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 4 in
to5 ft 8 in
5 ft 4 in
to5 ft 8 in
5 ft 7 in
to5 ft 11 in
5 ft 7 in
to5 ft 11 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
5 ft 10 in
to6 ft 1 in
6 ft 0 in
to6 ft 5 in
6 ft 0 in
to6 ft 5 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.brodiebicycles.com/romax-steel-g-20-apex