2020 Brodie Bicycles Romax Race
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
46 cm XS
49 cm S
53 cm M
56 cm L
59 cm XL
Stack
520mm
543mm
566mm
585mm
608mm
Reach
361mm
373mm
381mm
385mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
500mm
525mm
545mm
565mm
585mm
Top Tube Slope
9deg
8deg
6.1deg
5.2deg
4.4deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
Bottom Bracket Height
—
—
—
—
—
Chainstay Length
420mm
420mm
425mm
425mm
425mm
Wheelbase
983mm
1001mm
1016mm
1027mm
1037mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
Standover Height
738mm
760mm
790mm
820mm
840mm
Race Build
46 cm XS
49 cm S
53 cm M
56 cm L
59 cm XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1679mm
1697mm
1712mm
1723mm
1733mm
Published Sizing Recommendations
Height
4 ft 7 in
to5 ft 1 in
5 ft 0 in
to5 ft 6 in
5 ft 5 in
to5 ft 9 in
5 ft 8 in
to5 ft 11 in
5 ft 10 in
to6 ft 2 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://www.brodiebicycles.com/2020-romax-race