2011 Kestrel Bicycles Talon Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48cm
52cm
55cm
57cm
60cm
Stack
50.8mm
52.2mm
54.8mm
56.5mm
59.3mm
Reach
37.4mm
38.8mm
39.3mm
39.7mm
40.9mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.35:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-C
50.5mm
54.5mm
57.5mm
59.5mm
62.5mm
Top Tube Length, Actual C-C
51mm
53.3mm
55.6mm
57mm
59.5mm
Head Tube Angle
72.8deg
73deg
73.3deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.3deg
74.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
9mm
10.2mm
12.9mm
14.9mm
17.6mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
266mm
266mm
Chainstay Length
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Front-Center
56.4mm
57.5mm
58.6mm
59.3mm
60.8mm
Wheelbase
96.3mm
97.4mm
98.6mm
99.4mm
100.8mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
58.4mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55.8mm
54.7mm
53mm
51.9mm
49.1mm
Wheel Flop
16.5mm
16mm
15.2mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
74.2mm
76.5mm
79.1mm
81.2mm
83.9mm
Tire to Pedal Spindle
-447.6mm
170 mm cranks
-446.5mm
170 mm cranks
-445.4mm
170 mm cranks
-444.7mm
170 mm cranks
-443.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
52cm
55cm
57cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
764.3mm
765.4mm
766.6mm
767.4mm
768.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
