2019 Omnium Cargo CXC Steel
- Category
- Commuter
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
X-Small (51)
Small (53)
Medium (56)
Large (59)
X-Large (62)
XXL (64)
Stack
491mm
512mm
542mm
573mm
602mm
616mm
Reach
396mm
402mm
409mm
422mm
434mm
434mm
Stack to Reach Ratio
1.24:1
1.27:1
1.33:1
1.36:1
1.39:1
1.42:1
Seat Tube Length, C-T
510mm
530mm
560mm
590mm
620mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
535mm
555mm
576mm
595mm
610mm
Top Tube Slope
-0.4deg
-0.1deg
0.1deg
0.3deg
0.3deg
0.1deg
Head Tube Angle
73.5deg
74deg
74.4deg
74.9deg
74.9deg
74.9deg
Seat Tube Angle
76deg
75.5deg
74.9deg
74.9deg
74.9deg
74deg
Head Tube Length
94.8mm
115.1mm
145mm
175.4mm
205.5mm
220mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
288mm
288mm
288mm
288mm
288mm
288mm
Front-Center
574.1mm
581.9mm
593.7mm
610.3mm
630.1mm
633.8mm
Front-Center Horizontal
571.2mm
579mm
590.9mm
607.6mm
627.4mm
631.2mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
353mm
353mm
353mm
353mm
353mm
353mm
Trail
55.6mm
mid/neutral
52.4mm
mid/neutral
49.9mm
mid/neutral
46.8mm
mid/neutral
46.8mm
mid/neutral
46.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.3mm
50.4mm
48.1mm
45.1mm
45.1mm
45.1mm
Wheel Flop
15.1mm
13.9mm
12.9mm
11.8mm
11.8mm
11.8mm
Tire to Pedal Spindle
58.1mm
170 mm cranks
65.9mm
170 mm cranks
77.7mm
170 mm cranks
94.3mm
170 mm cranks
114.1mm
170 mm cranks
117.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
118mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
Steel Build
X-Small (51)
Small (53)
Medium (56)
Large (59)
X-Large (62)
XXL (64)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Handlebar Width
620mm
620mm
620mm
620mm
620mm
620mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCommuter
Source:https://omniumcargo.dk/omnium-cxc/