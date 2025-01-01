2013 Trek Bikes Lexa SLX
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Women's
Geometry
44cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
Stack
510mm
527mm
546mm
561mm
575mm
591mm
611mm
Reach
360mm
364mm
368mm
371mm
374mm
377mm
380mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
390mm
420mm
450mm
475mm
500mm
525mm
548mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
501mm
509mm
519mm
530mm
542mm
554mm
567mm
Top Tube Slope
16.1deg
14.4deg
13deg
11.7deg
10.5deg
9.5deg
9.1deg
Head Tube Angle
70.3deg
71deg
71.1deg
71.3deg
71.3deg
71.9deg
72deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
73deg
Head Tube Length
95mm
110mm
130mm
145mm
160mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
78mm
78mm
Bottom Bracket Height
256mm
256mm
256mm
256mm
256mm
258mm
258mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.7mm
417.8mm
Front-Center
576.3mm
579.2mm
589.2mm
596.1mm
603mm
600.4mm
609.2mm
Front-Center Horizontal
570.7mm
573.7mm
583.7mm
590.7mm
597.7mm
595.3mm
604.2mm
Wheelbase
983mm
986mm
996mm
1003mm
1010mm
1008mm
1022mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
48mm
48mm
Trail
64mm
mid/neutral
59.6mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.3mm
56.4mm
55.8mm
54.7mm
54.7mm
56.4mm
55.8mm
Wheel Flop
20.3mm
18.4mm
18.1mm
17.6mm
17.6mm
17.5mm
17.3mm
Standover Height
657mm
686mm
716mm
735mm
754mm
776mm
796mm
Tire to Pedal Spindle
70.3mm
170 mm cranks
73.2mm
170 mm cranks
83.2mm
170 mm cranks
90.1mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94.4mm
170 mm cranks
103.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
86mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
SLX Build
44cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1658mm
1668mm
1675mm
1682mm
1680mm
1694mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/c/lexa-slx-compact/p/15110/