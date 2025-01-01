2010 Specialized Bicycles Hardrock 29 Disc
Very aggressive stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
15
17
19
21
23
Stack
384mm
505.1mm
605.8mm
663.6mm
687.6mm
Reach
451mm
420.2mm
412.5mm
423.8mm
435.9mm
Stack to Reach Ratio
0.85:1
1.2:1
1.47:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
432mm
483mm
533mm
584mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
570mm
585mm
610mm
640mm
660mm
Top Tube Length, Actual C-C
564.4mm
562.4mm
581.2mm
609.6mm
631.1mm
Top Tube Slope
2deg
9.6deg
14.6deg
14.9deg
12.1deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Effective Seat Tube Angle, Seat Tube Top
74.23deg
73.17deg
73.17deg
73.17deg
73.17deg
Head Tube Length
100mm
100mm
110mm
130mm
150mm
Bottom Bracket Drop
60.7mm
60.7mm
60.7mm
60.7mm
60.7mm
Bottom Bracket Height
301.2mm
301.2mm
301.2mm
301.2mm
301.2mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
445.9mm
445.9mm
445.9mm
445.9mm
445.9mm
Front-Center
640mm
641mm
661.9mm
692.8mm
713.7mm
Front-Center Horizontal
637.1mm
638.1mm
659.1mm
690.1mm
711.1mm
Wheelbase
1083mm
1084mm
1105mm
1136mm
1157mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
Standover Height
703mm
791mm
824mm
858mm
894mm
Tire to Pedal Spindle
108.2mm
170 mm cranks
109.2mm
170 mm cranks
125.1mm
175 mm cranks
156mm
175 mm cranks
176.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
131.2mm
170 mm cranks
131.2mm
170 mm cranks
126.2mm
175 mm cranks
126.2mm
175 mm cranks
126.2mm
175 mm cranks
29 Disc Build
15
17
19
21
23
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2in
2in
2in
2in
2in
Tire Outer Diameter
723.6mm
723.6mm
723.6mm
723.6mm
723.6mm
Bike Length with Tires
1806.6mm
1807.6mm
1828.6mm
1859.6mm
1880.6mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
640mm
640mm
640mm
640mm
640mm
Stem Length
60mm
75mm
90mm
90mm
90mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.specialized.com/us/en/hardrock-sport-disc-29/p/23095?color=32854-23095