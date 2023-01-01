2019 Vitus Bikes Substance VR Aluminum
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
534mm
551mm
568mm
577mm
595mm
606mm
Reach
371mm
377mm
381mm
391mm
398mm
412mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.48:1
1.49:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Seat Tube Length, C-C
425mm
445mm
465mm
485mm
505mm
525mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
535mm
550mm
562mm
578mm
595mm
Top Tube Slope
6deg
5.6deg
5.4deg
4.2deg
4deg
3.1deg
Head Tube Angle
70.6deg
71.3deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.8deg
Seat Tube Angle
74.2deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
112mm
127mm
144mm
154mm
173mm
184mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
436mm
436mm
436mm
436mm
436mm
436mm
Chainstay Length Horizontal
430.3mm
430.3mm
430.3mm
430.3mm
430.3mm
430.3mm
Front-Center
591mm
596mm
605mm
617mm
630mm
645mm
Front-Center Horizontal
586.7mm
591.7mm
600.7mm
612.7mm
626.7mm
640.7mm
Wheelbase
1017mm
1022mm
1031mm
1043mm
1057mm
1071mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
Trail
66.4mm
high
62mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.6mm
58.7mm
57.6mm
57.6mm
57.6mm
55.9mm
Wheel Flop
20.8mm
18.8mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
17.5mm
Tire to Pedal Spindle
92mm
160 mm cranks
87mm
170 mm cranks
94mm
172 mm cranks
106mm
172 mm cranks
116mm
175 mm cranks
131mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
160 mm cranks
99mm
170 mm cranks
97mm
172 mm cranks
97mm
172 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
Aluminum Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1695mm
1700mm
1709mm
1721mm
1735mm
1749mm
Crank Length
160mm
170mm
172mm
172mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.wiggle.co.uk/vitus-substance-vr-adventure-road-bike-tiagra-2019/