2008 Fuji Bikes Track Classic Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
43cm
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Stack
448.5mm
496.7mm
500.2mm
517.2mm
536.3mm
555.4mm
582.7mm
Reach
385.7mm
385mm
395.3mm
392.2mm
396.4mm
400.5mm
407.2mm
Stack to Reach Ratio
1.16:1
1.29:1
1.27:1
1.32:1
1.35:1
1.39:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
520mm
540mm
550mm
560mm
570mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
493.2mm
514.3mm
540mm
550mm
560mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
3.6deg
2.6deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
76deg
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
90mm
95mm
105mm
125mm
145mm
170mm
Bottom Bracket Drop
33mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
301mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
395mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
393.6mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
Front-Center
566.2mm
577.7mm
589mm
572.9mm
582.7mm
592.4mm
597mm
Front-Center Horizontal
565.3mm
574.8mm
586.2mm
570mm
579.8mm
589.6mm
594.2mm
Wheelbase
958.9mm
975.6mm
987mm
970.8mm
980.6mm
990.4mm
995mm
Fork Offset/Rake
40mm
45mm
45mm
40mm
40mm
40mm
35mm
Trail
66.5mm
high
61.2mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
58.2mm
58.2mm
54.9mm
54.9mm
54.9mm
57.1mm
Wheel Flop
19.5mm
18mm
18mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.7mm
Standover Height
697.3mm
746.2mm
761.6mm
778.3mm
797.4mm
816.5mm
843.7mm
Tire to Pedal Spindle
67.2mm
165 mm cranks
78.7mm
165 mm cranks
90mm
165 mm cranks
73.9mm
165 mm cranks
78.7mm
170 mm cranks
88.4mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
136mm
165 mm cranks
111mm
165 mm cranks
111mm
165 mm cranks
111mm
165 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Base Build
43cm
49cm
52cm
54cm
56cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1626.9mm
1643.6mm
1655mm
1638.8mm
1648.6mm
1658.4mm
1663mm
Crank Length
165mm
165mm
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
390mm
410mm
410mm
410mm
430mm
430mm
430mm
Stem Length
70mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
