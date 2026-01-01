2012 Cannondale Bikes CAAD10 Base
Geometry
44
48
51
54
Stack
503mm
517mm
534mm
557mm
Reach
365mm
368mm
368mm
370mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.4:1
1.45:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-TTT
420mm
460mm
490mm
520mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
500mm
515mm
520mm
535mm
Top Tube Slope
9.2deg
6.3deg
4.8deg
4.3deg
Head Tube Angle
70.5deg
72deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
76deg
74.5deg
74.5deg
73.5deg
Head Tube Length
105mm
110mm
130mm
150mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
71mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.7mm
398.7mm
398.7mm
398.7mm
Front-Center
568.7mm
564.8mm
566.7mm
568.7mm
Front-Center Horizontal
564.3mm
560.3mm
562.3mm
564.3mm
Wheelbase
963mm
959mm
961mm
963mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
Trail
65.9mm
high
56.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.2mm
53.8mm
51mm
53.2mm
Wheel Flop
20.8mm
16.6mm
15.4mm
15.6mm
Standover Height
713mm
740mm
761mm
785mm
Tire to Pedal Spindle
62.7mm
170 mm cranks
58.8mm
170 mm cranks
60.7mm
170 mm cranks
62.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
Base Build
44
48
51
54
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1635mm
1631mm
1633mm
1635mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendPerformance Road
