2026 Evil Bikes Offering Base
- Category
- Full-suspension Fatbike
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Suspension
- 160mm fork travel, 150mm rear travel
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Very upright stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
Stack
611mm
620mm
628mm
643mm
Reach
444mm
466mm
488mm
507mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.33:1
1.29:1
1.27:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
560mm
583mm
606mm
623mm
Head Tube Angle
64.7deg
64.7deg
64.7deg
64.7deg
Effective Seat Tube Angle, ETT HT Top
79.1deg
79deg
78.8deg
79.2deg
Seat Tube Exit Angle
75.3deg
75.5deg
75.5deg
76deg
Head Tube Length
95mm
105mm
114mm
130mm
Bottom Bracket Drop
24mm
24mm
24mm
24mm
Bottom Bracket Height
348mm
348mm
348mm
348mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
434.3mm
434.3mm
434.3mm
434.3mm
Front-Center
771mm
796mm
822mm
848mm
Front-Center Horizontal
769.7mm
795.7mm
821.7mm
847.7mm
Wheelbase
1204mm
1230mm
1256mm
1282mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
571mm
571mm
571mm
571mm
Trail
127.2mm
very high
127.2mm
very high
127.2mm
very high
127.2mm
very high
Mechanical Trail
115mm
115mm
115mm
115mm
Wheel Flop
49.1mm
49.1mm
49.1mm
49.1mm
Standover Height
684mm
690mm
700mm
724mm
Tire to Pedal Spindle
229mm
170 mm cranks
254mm
170 mm cranks
280mm
170 mm cranks
306mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
178mm
170 mm cranks
178mm
170 mm cranks
178mm
170 mm cranks
178mm
170 mm cranks
Base Build
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1947.9mm
1973.9mm
1999.9mm
2025.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 3 in
to5 ft 7 in
5 ft 6 in
to5 ft 10 in
5 ft 8 in
to6 ft 0 in
5 ft 11 in
to6 ft 3 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Fatbike
Source:https://evil-bikes.com/products/offering-v4