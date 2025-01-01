2021 Niner Bikes MCR 9 RDO 700c
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Full suspension
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 40mm fork travel, 50mm rear travel
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
53
56
59
Stack
575mm
597mm
618mm
Reach
382mm
394mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.52:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
545mm
571mm
595mm
Top Tube Slope
11.4deg
10.3deg
9.1deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
73.8deg
73.5deg
73.3deg
Head Tube Length
133mm
153mm
173mm
Bottom Bracket Drop
62mm
62mm
62mm
Bottom Bracket Height
299mm
299mm
299mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.6mm
435.6mm
435.6mm
Front-Center
609mm
623mm
639mm
Front-Center Horizontal
605.4mm
619.4mm
636.4mm
Wheelbase
1041mm
1055mm
1072mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
Trail
77.8mm
high
74.4mm
high
71mm
high
Mechanical Trail
73.5mm
70.6mm
67.6mm
Wheel Flop
23.9mm
22.4mm
20.9mm
Standover Height
764mm
789mm
816mm
Tire to Pedal Spindle
78mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
129mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
129mm
170 mm cranks
700c Build
53
56
59
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
722mm
722mm
722mm
Bike Length with Tires
1763mm
1777mm
1794mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/niner-mcr-9-rdo-2019/